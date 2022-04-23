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В Загаталы проведен рейд, оштрафованы водители

В Загаталы проведен рейд, оштрафованы водители Сотрудники Управления государственной дорожной полиции Загатальского районного управления полиции провели профилактические мероприятия на участках с интенсивным движением.
Происшествия
23 апреля 2022 г. 19:22
В Загаталы проведен рейд, оштрафованы водители

Сотрудники Управления государственной дорожной полиции Загатальского районного управления полиции провели профилактические мероприятия на участках с интенсивным движением.

Как передает Report со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД, целью таких мероприятий является предотвращение загрязнения атмосферы выхлопными газами.

Сотрудники полиции еще раз обратили внимание водителей на то, что перед использованием автомобилей они должны привести в порядок их топливную систему.

Совершившие грубые нарушения водители были привлечены к административной ответственности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZaqatalada yol polisi reyd keçirib, 35 sürücü cərimələnib

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