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В Загатальском районе произошел пожар

​В Загатальском районе произошел пожар

В Загатале произошел пожар.

Как передает северо-западного бюро Report, инцидент был зафиксирован сегодня утром в ресторане "Görüş" ("Встреча"), принадлежащий Айне Ахмед гызы Алиеве.

В район старого автовокзала, где произошел пожар были привлечены сотрудники Загатальской районной Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Часть ресторана во время пожара сгорела.

Отметим, что аналогичное происшествие в данном кафе происходит уже во второй раз. Первое возгорание произошло в марте текущего года.

По факту ведется расследование.

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