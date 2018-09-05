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    В Загатале женщина отравилась лекарством

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В Загатале мать двоих детей отравилась лекарством.

    Как сообщает местное бюро Report, жительница села Мухах Рена Гурбан гызы Керимова 1987 г.р. поступила сегодня в реанимационное отделение Загатальской центральной районной больницы с признаками отравления.

    Как сообщили Report в больнице, во время обследования выяснилось, что женщина отравилась лекарством по неизвестной причине. После вмешательства врачей ее состояние стабилизировалось.

    По факту ведется расследование.

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