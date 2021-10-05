В Загатале задержаны врачи, выдававшие поддельные COVID-паспорта

Возбуждено уголовное дело в отношении врачей Загатальской больницы, выдававших поддельный сертификат о вакцинации.

Возбуждено уголовное дело в отношении врачей Загатальской больницы, выдававших поддельный сертификат о вакцинации.

Об этом Report сообщили в районной прокуратуре.

В прокуратуре Загатальского района проведено расследование относительно незаконной выдачи паспорта COVID-19 публичным юридическим лицом ”Загатальская центральная районная больница".

В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в выдаче должностными лицами указанной больницы поддельных COVID-паспортов невакцинированным лицам, на основании чего в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 и 313 Уголовного кодекса АР.

В настоящее время продолжается следствие по выявлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к совершению вышеуказанных преступных действий.