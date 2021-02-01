В Загатале задержаны торговцы героином

Сотрудники отдела полиции Загатальского района задержали лиц, занимавшихся куплей-продажей наркотических средств

Сотрудники отдела полиции Загатальского района задержали лиц, занимавшихся куплей-продажей наркотических средств.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, были задержаны ранее судимый за кражу Эльнур Самедов и житель столицы Джейхун Акберов.

В ходе осмотра принадлежащего Дж.Акберову автомобиля KİA было обнаружено более 212 грамм героина и 105 грамм вещества – метамфетамина.

На следствии стало известно, что Э.Самедов снимал квартиру в столице, а таксист Дж.Акберов был его соседом. Мужчины решили приехать в Загаталу, чтобы продать наркотики. Полиция задержала их на месте преступления.

По факту в отделе полиции Загатальского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.