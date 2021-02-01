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В Загатале задержаны торговцы героином

В Загатале задержаны торговцы героином Сотрудники отдела полиции Загатальского района задержали лиц, занимавшихся куплей-продажей наркотических средств
Происшествия
1 февраля 2021 г. 08:47
В Загатале задержаны торговцы героином

Сотрудники отдела полиции Загатальского района задержали лиц, занимавшихся куплей-продажей наркотических средств.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, были задержаны ранее судимый за кражу Эльнур Самедов и житель столицы Джейхун Акберов.

В ходе осмотра принадлежащего Дж.Акберову автомобиля KİA было обнаружено более 212 грамм героина и 105 грамм вещества – метамфетамина.

На следствии стало известно, что Э.Самедов снимал квартиру в столице, а таксист Дж.Акберов был его соседом. Мужчины решили приехать в Загаталу, чтобы продать наркотики. Полиция задержала их на месте преступления.

По факту в отделе полиции Загатальского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZaqatalada heroin satan şəxslər saxlanılıb

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