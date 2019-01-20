В Загатале задержаны члены банды, занимавшейся воровством - ВИДЕО - ФОТО

Загатала. 20 января. REPORT.AZ/ В Загатале задержаны члены банды, занимавшейся воровством.

Как передаёт шекинско-загатальское бюро Report, житель села Чёкяк Джавадов Рамин Нусреддин оглу обратился в Загатальское районное отделение полиции в связи фактом воровства в его магазине.

В результате проведённых полицией оперативных мероприятий были задержаны и переданы следствию подозреваемые жители города Загатала ранее судимые Гаджизаде Ашраф Расим оглу, Айдаев Садулла Айда оглу и Айдамиров Натиг Видади оглу.

Как выяснилось в результате предварительного следствия, в результате преступного сговора они своровали из принадлежащего жителю села магазина 100 манатов наличных денег, а также табачные изделия и продукты на общую сумму 500 манатов.

В отношении их была выбрана мера пресечения в виде ареста, на данный момент ведётся следствие.