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    В Загатале задержаны члены банды, занимавшейся воровством - ВИДЕО - ФОТО

    Житель села Чёкяк Джавадов Рамин Нусреддин оглу обратился в Загатальское районное отделение полиции в связи фактом воровства в его магазине

    Загатала. 20 января. REPORT.AZ/ В Загатале задержаны члены банды, занимавшейся воровством.

    Как передаёт шекинско-загатальское бюро Report, житель села Чёкяк Джавадов Рамин Нусреддин оглу обратился в Загатальское районное отделение полиции в связи фактом воровства в его магазине.

    В результате проведённых полицией оперативных мероприятий были задержаны и переданы следствию подозреваемые жители города Загатала ранее судимые Гаджизаде Ашраф Расим оглу, Айдаев Садулла Айда оглу и Айдамиров Натиг Видади оглу.

    Как выяснилось в результате предварительного следствия, в результате преступного сговора они своровали из принадлежащего жителю села магазина 100 манатов наличных денег, а также табачные изделия и продукты на общую сумму 500 манатов.

    В отношении их была выбрана мера пресечения в виде ареста, на данный момент ведётся следствие.

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