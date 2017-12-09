В Загатале задержан мужчина, угнавший автомобиль земляка

Загатала. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Загатальском районе задержан мужчина, угнавший автомобиль земляка.

Об этом северо-западному бюро Report сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел.

Сообщается, что житель Загатальского района Нарман Шахид оглу Исаев обратился в Загатальское районное отделение полиции с заявлением об угоне принадлежащего ему автомобиля марки "ВАЗ-2106" с государственным номерным знаком 62 BF 068. В результате проведенных на основе обращения оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что принадлежащий Нарману Исаеву автомобиль был угнан его земляком Эльнуром Мамед оглу Новрузовым в ночь с 7 на 8 декабря. В результате мероприятий Эльнур Новрузов был задержан в качестве подозреваемого.

Факт расследуется.