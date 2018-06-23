В Загатале задержан автохулиган

Загатала. 23 июня. REPORT.AZ/ В Загатальском районе задержан автохулиган.

Как сообщили северо-западному бюро Report из Шекинской региональной группы пресс-службы МВД, сотрудниками Дорожно-патрульной службы задержан водитель автомобиля "ВАЗ-21011", совершавшего автохулиганство на центральных улицах района и не подчинившегося требованию остановиться.

Задержанный Эмиль Ибрагимов является жителем Загаталы. По решению Загатальского районного суда Э.Ибрагимов приговорен к 40 суткам тюремного заключения.

Отметим, что Э.Ибрагимов, который ранее также привлекался к административной ответственности за автохулигантство, управлял автомобилем без водительских прав.