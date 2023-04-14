О нас

В Загатале возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев 

В Загатале возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев  В районной прокуратуре проведено расследование о незаконной вырубке деревьев на территории села бахматлы Загатальского района.
Происшествия
14 апреля 2023 г. 15:24
В Загатале возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев 

В районной прокуратуре Загатальского района проведено расследование в связи с незаконной вырубке деревьев на территории села Бахматли.

Об этом Report сообщили в прокуратуре.

Разбирательство выявило серьезные подозрения, что в результате недобросовестного и безразличного отношения должностных лиц Бахматлинского муниципалитета на указанной территории было незаконно срублено в общей сложности 97 деревьев, В результате был нанесен ущерб на более чем 200 тыс. манатов.

По данному факту в прокуратуре Загатальского района возбуждено уголовное дело по статьям 259.2.4 (Незаконная рубка лесных насаждений с причинением крупного ущерба) и 314.1 (Халатность).

В настоящее время продолжается предварительное следствие.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Zaqatalada 97 ağac kəsilib, təbiətə 200 min manat ziyan vurulub, cinayət işi başlanıb

Самое важное

Председатель комитета: Иран открыто покровительствует реваншистским кругам Армении
Председатель комитета: Иран открыто покровительствует реваншистским кругам Армении
14 апреля 2023 г. 15:02
Президент Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана
14 апреля 2023 г. 14:35
Адиль Керимли назначен министром культуры Азербайджана
Адиль Керимли назначен министром культуры Азербайджана
14 апреля 2023 г. 14:01
Назначен министр сельского хозяйства Азербайджана
Назначен министр сельского хозяйства Азербайджана
14 апреля 2023 г. 12:15
Завершился официальный визит Ильхама Алиева в Боснию и Герцеговину
Завершился официальный визит Ильхама Алиева в Боснию и Герцеговину
13 апреля 2023 г. 22:21
Дан официальный обед в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева
Дан официальный обед в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева
13 апреля 2023 г. 21:27
Президент Ильхам Алиев и председатель президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и председатель президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович выступили с заявлениями для прессы
13 апреля 2023 г. 19:50
Омбудсмен потребовала от МККК навестить азербайджанских военнослужащих
Омбудсмен потребовала от МККК навестить азербайджанских военнослужащих
13 апреля 2023 г. 16:24
Возбуждено уголовное дело по факту пыток азербайджанского военнослужащего в Армении
Возбуждено уголовное дело по факту пыток азербайджанского военнослужащего в Армении
13 апреля 2023 г. 16:22
В Сараево состоялась встреча президента Азербайджана с председателем и членами президиума Боснии и Герцеговины
ФотоВ Сараево состоялась встреча президента Азербайджана с председателем и членами президиума Боснии и Герцеговины
13 апреля 2023 г. 14:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi