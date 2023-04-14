В Загатале возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев

В районной прокуратуре проведено расследование о незаконной вырубке деревьев на территории села бахматлы Загатальского района.

В районной прокуратуре Загатальского района проведено расследование в связи с незаконной вырубке деревьев на территории села Бахматли.

Об этом Report сообщили в прокуратуре.

Разбирательство выявило серьезные подозрения, что в результате недобросовестного и безразличного отношения должностных лиц Бахматлинского муниципалитета на указанной территории было незаконно срублено в общей сложности 97 деревьев, В результате был нанесен ущерб на более чем 200 тыс. манатов.

По данному факту в прокуратуре Загатальского района возбуждено уголовное дело по статьям 259.2.4 (Незаконная рубка лесных насаждений с причинением крупного ущерба) и 314.1 (Халатность).

В настоящее время продолжается предварительное следствие.