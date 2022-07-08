В Загатале столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В Загатальском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

В Загатальском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент был зафиксирован ночное время на мосту "Асма", соединяющем город Загаталу и село Юхары Тала.

В результате столкновения легковых автомобилей марок "Mercedes" и "Mazda", различные телесные повреждения получили водители и пассажиры.

Пострадавшие госпитализированы в Загатальскую районную центральную больницу. В настоящее время устанавливаются личности пострадавших.

По факту ведется расследование.