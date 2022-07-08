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В Загатале столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В Загатале столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие В Загатальском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
8 июля 2022 г. 02:00
В Загатале столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В Загатальском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент был зафиксирован ночное время на мосту "Асма", соединяющем город Загаталу и село Юхары Тала.

В результате столкновения легковых автомобилей марок "Mercedes" и "Mazda", различные телесные повреждения получили водители и пассажиры.

Пострадавшие госпитализированы в Загатальскую районную центральную больницу. В настоящее время устанавливаются личности пострадавших.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Zaqatalada iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

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