 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Загатале сильный ветер снес электрические столбы - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Добавлено видео.

    ***01:10

    Загатала. 1 декабря. REPORT.AZ/ Вот уже несколько дней сильные порывы ветра в Загатальском районе привели к последствиям.

    Как передает Report, ветер снес электрические столбы в селе Йолайрыджы, повреждены провода. В результате прекращена подача электроэнергии в деревню.

    Местные жители сообщили, что информировали об этом соответствующие структуры.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi