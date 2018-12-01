В Загатале сильный ветер снес электрические столбы - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Загатала. 1 декабря. REPORT.AZ/ Вот уже несколько дней сильные порывы ветра в Загатальском районе привели к последствиям.

Как передает Report, ветер снес электрические столбы в селе Йолайрыджы, повреждены провода. В результате прекращена подача электроэнергии в деревню.

Местные жители сообщили, что информировали об этом соответствующие структуры.