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В Загатале сель повредил защитную дамбу на реке Талачай

В Загатале сель повредил защитную дамбу на реке Талачай В результате проливных дождей в Загагатале по реке Талачай прошел сель, повредивший защитную дамбу.
Происшествия
23 июня 2025 г. 17:55
В Загатале сель повредил защитную дамбу на реке Талачай

В результате проливных дождей в Загагатале по реке Талачай прошел сель, повредивший защитную дамбу.

Как сообщает северо-западное бюро Report, подъем уровня воды в реке привел к частичному разрушению каменно-бетонной дамбы, которая защищает улицу Низами в городе от наводнений.

Местные жители отмечают, что дамба была построена в 1980-х годах и уже давно отслужила свой срок.

Как сообщил главный инженер Загатальского Управления эксплуатации мелиоративных систем Джейхун Мирзаев, подъем воды в реке создал угрозу для отдельных участков.

"В защитной дамбе, ограждающей часть города, образовались трещины, также зафиксировано оползневое смещение грунта. Уже разработан проект по строительству 300 погонных метров новой дамбы", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZaqatalada Talaçay çayından sel keçib, mühafizə bəndi qəzalı vəziyyətə düşüb

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