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В Загатале проведен рейд против нарушающих правила водителей

В Загатале проведен рейд против нарушающих правила водителей В Загатале сотрудники дорожной полиции организовали рейды с целью просвещения и принятия законных мер в отношении водителей, нарушающих правила парковки и стоянки.
Происшествия
13 апреля 2022 г. 20:17
В Загатале проведен рейд против нарушающих правила водителей

В Загатале сотрудники дорожной полиции организовали рейды с целью просвещения и принятия законных мер в отношении водителей, нарушающих правила парковки и стоянки.

Как передает Report со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД, сотрудники дорожной полиции провели очередные просветительские беседы с водителями транспортных средств, нарушающими правила парковки и стоянки на различных улицах и проспектах, а также на автобусных остановках и пешеходных тротуарах.

В отношении 20 нарушивших правила водителей были составлены протоколы в административном порядке.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZaqatalada yol polisinin keçirdiyi reyddə 20 sürücü cərimələnib

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