В Загатале проведен рейд против нарушающих правила водителей

В Загатале сотрудники дорожной полиции организовали рейды с целью просвещения и принятия законных мер в отношении водителей, нарушающих правила парковки и стоянки.

В Загатале сотрудники дорожной полиции организовали рейды с целью просвещения и принятия законных мер в отношении водителей, нарушающих правила парковки и стоянки.

Как передает Report со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД, сотрудники дорожной полиции провели очередные просветительские беседы с водителями транспортных средств, нарушающими правила парковки и стоянки на различных улицах и проспектах, а также на автобусных остановках и пешеходных тротуарах.

В отношении 20 нарушивших правила водителей были составлены протоколы в административном порядке.