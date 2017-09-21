В северо-западном регионе Азербайджана произошло землетрясение - ДОПОЛНЕНО

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ На территории Балакенского района зарегистрировано землетрясение. Как сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, магнитуда толчков составила 3,8, глубина - 5 км, землетрясение было зарегистрировано на территории Балакенского района в 13:06:11 по местному времени. Землетрясение ощущалось.

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В Загатале произошло землетрясение. Как сообщает Report, местные жители отметили, что в районе 13:00 толчки были ощутимы.