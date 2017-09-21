 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В северо-западном регионе Азербайджана произошло землетрясение - ДОПОЛНЕНО

    Местные жители отметили, что толчки были ощутимы

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ На территории Балакенского района зарегистрировано землетрясение. Как сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, магнитуда толчков составила 3,8, глубина - 5 км, землетрясение было зарегистрировано на территории Балакенского района в 13:06:11 по местному времени. Землетрясение ощущалось.

    ***

    В Загатале произошло землетрясение. Как сообщает Report, местные жители отметили, что в районе 13:00 толчки были ощутимы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi