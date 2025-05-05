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В Загатале произошло ДТП со смертельных исходом

В Загатале произошло ДТП со смертельных исходом В селе Муганлы Загатальского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором скончался один человек.
Происшествия
5 мая 2025 г. 08:49
В Загатале произошло ДТП со смертельных исходом

В селе Муганлы Загатальского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором скончался один человек.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно информации, на горячую линию "112" ведомства поступил вызов в связи с произошедшим ДТП. На место происшествия была направлена группа спасателей Государственной службы пожарной охраны.

При оценке оперативной обстановки на месте инцидента выяснилось, что легковой автомобиль "Мерседес" столкнулся с деревом на обочине дороги и один человек оказался в зажатом состоянии в транспортном средстве.

В рамках проведенных спасателями мероприятий из деформированного после ДТП автомобиля было извлечено и передано по назначению тело одного человека.

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Версия на азербайджанском языке Zaqatala rayonunda avtomobil ağaca çırpılıb, ölən var

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