В Загатале произошло ДТП со смертельных исходом

В селе Муганлы Загатальского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором скончался один человек.

В селе Муганлы Загатальского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором скончался один человек.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно информации, на горячую линию "112" ведомства поступил вызов в связи с произошедшим ДТП. На место происшествия была направлена группа спасателей Государственной службы пожарной охраны.

При оценке оперативной обстановки на месте инцидента выяснилось, что легковой автомобиль "Мерседес" столкнулся с деревом на обочине дороги и один человек оказался в зажатом состоянии в транспортном средстве.

В рамках проведенных спасателями мероприятий из деформированного после ДТП автомобиля было извлечено и передано по назначению тело одного человека.