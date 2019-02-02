В Загатале произошла авария, есть погибший и раненый

Загатала. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Загатальском районе произошло ДТП.

Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, авария произошла в части автомагистрали Загатала-Гах, проходящей по территории Загатальского района.

Находясь за рулем автомобиля марки Hyundai Accent, житель загатальского села Даначы Иса Гурбан оглы Нухиев 1977 г.р. потерял управление, в результате чего автомобиль перевернулся. Находившийся в салоне машины его близкий родственник, житель балакенского села Катех Абдулла Кахол оглы Маамиев 1995 г.р. погиб на месте от полученных травм.

И.Нухиев с различными телесными повреждениями был помещен в отделение реанимации Загатальской ЦРБ. Его состояние средней тяжести.

По факту ведется расследование.