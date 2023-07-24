В Загатале продолжаются поиски пропавших туристов

В Загатале продолжаются поиски пропавших туристов.

В Загатале продолжаются поиски пропавших туристов.

Об этом северо-западному бюро Report сообщил старший инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел капитан полиции Махир Масимов.

Он напомнил, что вчера в полицию поступила информация о том, что двое жителей столицы заблудились в лесном массиве по дороге к водопаду, расположенному в селе Габиздере Загатальского района.

M.Масимов отметил, что поиски пропавших продолжаются при участии Загатальского районного управления полиции, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства экологии и природных ресурсов и местных жителей, хорошо ориентирующихся на местности.

По информации, туристы отправились к водопаду Катех, который находится в высокогорной каменистой местности в 4 км от села Габиздере.