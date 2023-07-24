О нас

В Загатале продолжаются поиски пропавших туристов

В Загатале продолжаются поиски пропавших туристов В Загатале продолжаются поиски пропавших туристов.
Происшествия
24 июля 2023 г. 12:47
В Загатале продолжаются поиски пропавших туристов

В Загатале продолжаются поиски пропавших туристов.

Об этом северо-западному бюро Report сообщил старший инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел капитан полиции Махир Масимов.

Он напомнил, что вчера в полицию поступила информация о том, что двое жителей столицы заблудились в лесном массиве по дороге к водопаду, расположенному в селе Габиздере Загатальского района.

M.Масимов отметил, что поиски пропавших продолжаются при участии Загатальского районного управления полиции, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства экологии и природных ресурсов и местных жителей, хорошо ориентирующихся на местности.

По информации, туристы отправились к водопаду Катех, который находится в высокогорной каменистой местности в 4 км от села Габиздере.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоZaqatalada itkin düşən turistlərin axtarışları davam edir

Экслюзивные новости

Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
24 июля 2023 г. 11:14
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
20 июля 2023 г. 13:28
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
20 июля 2023 г. 11:46
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
19 июля 2023 г. 15:40
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
18 июля 2023 г. 16:31
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
18 июля 2023 г. 14:44
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
11 июля 2023 г. 14:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi