В Загатале принимают меры по предотвращению селей и подтоплений

В Загатальском районе проводятся профилактические меры по борьбе с риском селей на реках Мухахчай, Талачай и других горных реках.

Об этом северо-западному бюро Report сообщили в Управлении эксплуатации систем водной мелиорации Загатальского района Государственного агентства водных ресурсов Азербайджан (ADSEA).

Согласно информации, сильные дожди в северо-западной зоне страны в последние дни повысили уровень воды в реках Талачай, Мухахчай и других горных реках, протекающих через регион. Это создало риск наводнения для прилегающих районов. В настоящее время в села Йолайрыдж и Учунджю Тала, которые находятся под угрозой наводнения, направлена ​​тяжелая техника.

Кроме того, продолжаются работы по регулированию русла и укреплению берегов для защиты сел Гёям, Дардоггаз, Ашагы Чардаглар, Юхары Чардаглар, Пашан, Алиабад, Ени Сувагил, Чобанкол, Гымыр и Мамрых, через которые протекают реки.