    В Загатале принимают меры по предотвращению селей и подтоплений

    • 06 апреля, 2026
    • 16:22
    В Загатале принимают меры по предотвращению селей и подтоплений

    В Загатальском районе проводятся профилактические меры по борьбе с риском селей на реках Мухахчай, Талачай и других горных реках.

    Об этом северо-западному бюро Report сообщили в Управлении эксплуатации систем водной мелиорации Загатальского района Государственного агентства водных ресурсов Азербайджан (ADSEA).

    Согласно информации, сильные дожди в северо-западной зоне страны в последние дни повысили уровень воды в реках Талачай, Мухахчай и других горных реках, протекающих через регион. Это создало риск наводнения для прилегающих районов. В настоящее время в села Йолайрыдж и Учунджю Тала, которые находятся под угрозой наводнения, направлена ​​тяжелая техника.

    Кроме того, продолжаются работы по регулированию русла и укреплению берегов для защиты сел Гёям, Дардоггаз, Ашагы Чардаглар, Юхары Чардаглар, Пашан, Алиабад, Ени Сувагил, Чобанкол, Гымыр и Мамрых, через которые протекают реки.

    Госагентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Загатальский район Селевые потоки Ливневые дожди
    Zaqatalada sel təhlükəsinə qarşı tədbirlər görülür, dağ çaylarına ağır texnika cəlb olunub

