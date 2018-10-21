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    В Загатале перевернулся автомобиль, водитель тяжело ранен

    Загатала. 21 октября. REPORT.AZ/ В Загатальском районе днем произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель получил травмы.

    Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, житель села Юхары Тала Назаров Абдулкерим Джума оглы (1995) будучи за рулем автомобиля марки "ВАЗ-21064" потерял управление и перевернулся.

    В тяжелом состоянии водитель был доставлен в Загатальскую центральную больницу.

    Как сообщили Report в больнице, пострадавшему поставлен диагноз закрытой черепно-мозговой травмы, его лечение проводится в реанимационном отделении.

    По факту ведется расследование.

    Ранее сообщалось, о том что в Загатальском районе произошло массовое отравление.

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