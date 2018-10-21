В Загатале перевернулся автомобиль, водитель тяжело ранен

Загатала. 21 октября. REPORT.AZ/ В Загатальском районе днем произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель получил травмы.

Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, житель села Юхары Тала Назаров Абдулкерим Джума оглы (1995) будучи за рулем автомобиля марки "ВАЗ-21064" потерял управление и перевернулся.

В тяжелом состоянии водитель был доставлен в Загатальскую центральную больницу.

Как сообщили Report в больнице, пострадавшему поставлен диагноз закрытой черепно-мозговой травмы, его лечение проводится в реанимационном отделении.

По факту ведется расследование.

Ранее сообщалось, о том что в Загатальском районе произошло массовое отравление.