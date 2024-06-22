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В Загатале один человек погиб в тяжелом ДТП

В Загатале один человек погиб в тяжелом ДТП В селе Катех Загатальского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один человек.
Происшествия
22 июня 2024 г. 01:20
В Загатале один человек погиб в тяжелом ДТП

В селе Катех Загатальского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один человек.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Было отмечено, что в Центр управления в кризисных ситуациях ведомства поступила информация о необходимости в помощи спасателей из-за возникшего ДТП.

По вызову были привлечены спасатели Государственной службы пожарной охраны.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что столкнулись грузовик İveco и легковой автомобиль Mercedes, один человек оказался в зажатом состоянии в легковушке.

В результате мероприятий, проведенных спасателями, тело одного человека было извлечено из деформированного автомобиля и передано по назначению.

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Версия на азербайджанском языке Zaqatalada yük avtomobili ilə “Mercedes” toqquşub, ölən var

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