В Загатале один человек погиб в тяжелом ДТП

В селе Катех Загатальского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один человек.

В селе Катех Загатальского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один человек.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Было отмечено, что в Центр управления в кризисных ситуациях ведомства поступила информация о необходимости в помощи спасателей из-за возникшего ДТП.

По вызову были привлечены спасатели Государственной службы пожарной охраны.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что столкнулись грузовик İveco и легковой автомобиль Mercedes, один человек оказался в зажатом состоянии в легковушке.

В результате мероприятий, проведенных спасателями, тело одного человека было извлечено из деформированного автомобиля и передано по назначению.