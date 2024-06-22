В Загатале один человек погиб в тяжелом ДТП

В селе Катех Загатальского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один человек.
Об этом
Было отмечено, что в Центр управления в кризисных ситуациях ведомства поступила информация о необходимости в помощи спасателей из-за возникшего ДТП.
По вызову были привлечены спасатели Государственной службы пожарной охраны.
При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что столкнулись грузовик İveco и легковой автомобиль Mercedes, один человек оказался в зажатом состоянии в легковушке.
В результате мероприятий, проведенных спасателями, тело одного человека было извлечено из деформированного автомобиля и передано по назначению.