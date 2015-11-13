В Загатале на свадьбе ранили ножом 19-летнего парня

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В Загатальском районе на свадьбе произошла поножовщина.

Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Даглы.

Согласно информации, на свадьбе в сельском доме торжеств ножом был ранен житель села Салдар 19-летний Рухи Абдуллаев.

Потерпевший с диагнозом колото-резаные раны брюшной полости, проникающие внутрь был доставлен в тяжелом состоянии в Загатальскую районную центральную больницу. Была проведена операция, его состояние оценивается как средне-тяжелое.

По факту ведется расследование в Загатальском районном отделении полиции, проводятся оперативно-розыскные мероприятия для задержания преступника.