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    В Загатале на свадьбе ранили ножом 19-летнего парня

    По факту ведется расследование

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В Загатальском районе на свадьбе произошла поножовщина. 

    Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Даглы.

    Согласно информации, на свадьбе в сельском доме торжеств ножом был ранен житель села Салдар 19-летний Рухи Абдуллаев.

    Потерпевший с диагнозом колото-резаные раны брюшной полости, проникающие внутрь был доставлен в тяжелом состоянии в Загатальскую районную центральную больницу. Была проведена операция, его состояние оценивается как средне-тяжелое. 

    По факту ведется расследование в Загатальском районном отделении полиции, проводятся оперативно-розыскные мероприятия для задержания преступника. 

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