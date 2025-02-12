В Загатале мост через Гуручай находится в аварийном состоянии

Мост через реку Гуручай на участке автодороги Гах-Загатала находится в аварийном состоянии.
Как сообщает северо-западное бюро Report, на стыках конструкции появились трещины, что затрудняет движение транспорта.
Водители сообщили, что продолжают пользоваться дорогой, однако опасаются, что проезд по мосту может привести к печальным последствиям.
Пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли заявил местному бюро Report, что им известно о проблеме.
"Наши сотрудники осмотрели территорию, подготовлены предложения по устранению имеющейся проблемы. После выделения финансирования начнется капитальный ремонт", - сказал Наджафли.