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В Загатале мост через Гуручай находится в аварийном состоянии

В Загатале мост через Гуручай находится в аварийном состоянии 13:48
Происшествия
12 февраля 2025 г. 14:05
В Загатале мост через Гуручай находится в аварийном состоянии

Мост через реку Гуручай на участке автодороги Гах-Загатала находится в аварийном состоянии.

Как сообщает северо-западное бюро Report, на стыках конструкции появились трещины, что затрудняет движение транспорта.

Водители сообщили, что продолжают пользоваться дорогой, однако опасаются, что проезд по мосту может привести к печальным последствиям.

Пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли заявил местному бюро Report, что им известно о проблеме.

"Наши сотрудники осмотрели территорию, подготовлены предложения по устранению имеющейся проблемы. После выделения финансирования начнется капитальный ремонт", - сказал Наджафли.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZaqatalada körpü qəzalı vəziyyətə düşüb

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