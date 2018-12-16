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    В Загатале грузовик столкнулся с трактором

    Zaqatalada yük maşını traktorla toqquşub

    Загатала. 16 декабря. REPORT.AZ/ В Загатальском районе столкнулся грузовик с трактором.

    Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, инцидент произошел на части автомагистрали Загатала-Гах, пролегающей через территорию села Чобанкель.

    Грузовик столкнулся с едущим спереди трактором, под управлением жителя Загатальского района. В результате, водитель грузовика Алимамедли Сархан Гамзат оглы (1996) с травмами различной степени тяжести был помещен в травматологическое отделение Загатальской центральной больницы.

    По факту ведется расследование.

    Ранее в ДТП в Сальяне погиб человек.

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