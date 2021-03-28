В Загатале автомобиль врезался в бетонную преграду, есть погибший

В Загатале произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.
На "горячую линию" министерства 112 поступила информация о том, что на территории района легковой автомобиль марки "Nissan" врезался в бетонную преграду на обочине дороги.
Привлеченные на место происшествия соответствующие спасательные силы Государственной противопожарной службы извлекли из деформированного транспортного средства тело погибшего Исмаилова Джамала Эфенди оглу 1987 года рождения и передали по назначению.