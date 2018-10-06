В Загатале автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину, водитель скрылся

Загатала. 6 октября. REPORT.AZ/ В Загатальском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, инцидент произошел сегодня в 20:30, на части автотрассы Загатала-Гах, пролегающей через административную территорию села Мухах.

Автомобиль неизвестной марки сбил 60-летнего жителя села Мухах по имени Абдурахман. После аварии легковой автомобиль скрылся с места происшествия. Абдурахман от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.