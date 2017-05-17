В Загатале автомобиль врезался в дерево, один пострадавший

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В ночное время суток на территории Загатальского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

Как сообщает Report, информация об этом поступила в Центр управления в кризисных ситуациях министерства чрезвычайных ситуаций.

Автомобиль марки Nissan потеряв управление, съехал с дороги и врезался в дерево.

Пожарные-спасатели Государственной противопожарной службы МЧС незамедлительно прибыли на место ДТП, извлекли сдавленного в автомобиле пассажира и передали его соответствующим структурам.