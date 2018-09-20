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    В Загатале 43-летний мужчина повредил позвоночник, упав с каштанового дерева

    Загатала. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Закатале произошел несчастный случай.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, житель села Джар Расим Ахмед оглу Кямалов 1975 г.р. упал с каштанового дерева.

    Мужчина доставлен в Загатальскую центральную районную больницу. 

    У него диагностировано смещение позвоночника и паралич нижних конечностей. После оказания Р.Кямалову первой медицинской помощи, его направили в одну из столичных больниц для продолжения обследования и лечения. 

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