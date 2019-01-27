Загатала. 27 января. REPORT.AZ/ В Загатале 38-летняя женщина пыталась покончить с собой.

Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, инцидент произошел в селе Лагич.

Местня жительница Балабеева Гюльшан Мухтар гызы на почве семейного конфликта с целью совершения самоубийства приняла лекарства. При помощи близких она была доставлена в Загатальскую центральную больницу.

Как сообщили Report в больнице, после вмешательства врачей состояние пострадавшей стабилизировалось, ее лечение проходит в реанимационном отделении.

По факту ведется расследование.