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    В Загатале 38-летняя женщина пыталась покончить с собой

    Загатала. 27 января. REPORT.AZ/ В Загатале 38-летняя женщина пыталась покончить с собой.

    Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, инцидент произошел в селе Лагич.

    Местня жительница Балабеева Гюльшан Мухтар гызы на почве семейного конфликта с целью совершения самоубийства приняла лекарства. При помощи близких она была доставлена в Загатальскую центральную больницу.

    Как сообщили Report в больнице, после вмешательства врачей состояние пострадавшей стабилизировалось, ее лечение проходит в реанимационном отделении.

    По факту ведется расследование.

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