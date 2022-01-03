В Загатала задержан поджигатель

В Загатала задержан мужчина, поджигающий вспомогательные хозяйства.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.
По информации, 1 января с 2 до 4 часов ночи в селе Мосул Загатальского района произошел пожар в вспомогательных хозяйствах И.Сулейманова, Г.Мамедова и Р.Мамедова. В результате сгорели конструкции вспомогательных хозяйств, пострадавших нет.
В Загатальском районном отделе полиции незамедлительно приступили к разбирательству, возникли обоснованные подозрения, что поджоги были совершены жителем села Ахлиманом Гюльмамедовым.
В результате проведенных сотрудниками полиции неотложных оперативных мероприятий подозреваемый в совершении этих действий А.Гюльмамедов был задержан.
В Загатальском РОП ведется расследование.