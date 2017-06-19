Загатала. 19 июня. REPORT.AZ/ В Загатальском районе произошло серьезное ДТП, пострадали 4 члена одной семьи.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент зарегистрирован на участке магистральной дороги Евлах-Загатала-Грузия, пролегающем по территории Загатальского района.

Так, столкнулись автомобиль марки Mercedes и грузовой автомобиль марки "КамАз". В результате аварии водитель автомобиля Mercedes - Адиль Гаджимамед оглу Велиев 1949 г.р. и пассажиры - Рамазан Араб оглу Балаев 1953 г.р., Гульпери Рамазан гызы Балаева 1981 г.р. и Асред Рамиль оглу Велиев 2016 г.р. получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие доставлены в Загатальскую районную центральную больницу. Их состояние оценивается как средней тяжести.

По факту начато расследование.