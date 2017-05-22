В Зардабе трактор упал в водный канал, есть погибший и раненый

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В Зардабском районе трактор марки "Беларусь" упал в водный канал.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на территории села Гёдекгобу.

Так, трактор марки "Беларусь", управляемый жителем Агджабединского района Абульфатом Велиевым, упал в водный канал. В результате его пассажир, земляк Муса Велиев скончался на месте происшествия, сам водитель был госпитализирован.

По факту Зардабским районным управлением полиции ведется расследование