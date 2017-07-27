В Забрате разнимавший участников потасовки ранен ножом

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошла поножовщина.
Как сообщает Report, в больницу с ножевыми ранениями был помещен Эльшад Расул оглу Ширинов 1974 г.р.
Он сообщил врачам, что отправился в магазин на улице Трамвай, чтобы купить сигарет. В это время он стал свидетелем драки двух лиц. Попытавшись разнять участников потасовки, он был ранен ножом.
О случившемся сообщили в Сабунчинское районное управление полиции.
Полиция выясняет точные обстоятельства происшествия.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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