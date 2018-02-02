В Забрате пассажирский автобус забросали камнями, один пассажир получил тяжелые ранения

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку группа лиц забросала камнями пассажирский автобус. В результате один пассажир получил тяжелые ранения.

Как передает Report, движущийся по направлению к Забрату пассажирский автобус № 198 группа лиц забросала камнями.

Один из брошенных камней попал в голову 52-летнего Байрамова Шакира Агагулу оглы. Получив тяжелые ранения, пассажир был доставлен в Клинический медицинский центр № 3. Получивший травму в области глаз после обследования был помещен в клинику имени академика З.Алиевой.

По факту Сабунчинское районное управление полиции приступило к поискам лиц, совершивших преступление.