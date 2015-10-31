​В южный регион направлена специальная комиссия МЧС для ознакомления с последствиями проливных дождей

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Члены специальной комиссии министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) на вертолете посетили южный регион для ознакомления с последствиями выпавших в последние дни проливных дождей.

Как сообщает Report, члены комиссии провели осмотр территории в целях ознакомления с работами по устранению последствий проливных дождей в Масаллинском районе.

Отметим, что непрекращающиеся в последние дни проливные дожди привели к разливу реки Масаллы и соединению ее с рекой Гумбашы, протекающей по территории Лянкарана. В результате селевые потоки затопили 300 домов в селе Гумбашы.

Сейчас тяжелая ситуация сложилась в селе Болады, предпринимаются необходимые меры.