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    ​В южный регион направлена специальная комиссия МЧС для ознакомления с последствиями проливных дождей

    Члены комиссии ознакомились с работами по устранению последствий в Масаллинском районе

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Члены специальной комиссии министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) на вертолете посетили южный регион для ознакомления с последствиями выпавших в последние дни проливных дождей.

    Как сообщает Report, члены комиссии провели осмотр территории в целях ознакомления с работами по устранению последствий проливных дождей в Масаллинском районе.

    Отметим, что непрекращающиеся в последние дни проливные дожди привели к разливу реки Масаллы и соединению ее с рекой Гумбашы, протекающей по территории Лянкарана. В результате селевые потоки затопили 300 домов в селе Гумбашы.

    Сейчас тяжелая ситуация сложилась в селе Болады, предпринимаются необходимые меры. 

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