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    ​В южном регионе Азербайджана из оборота изъята крупная партия наркотиков - ФОТО

    Таир Бабаев задержан при попытке продать упакованные в 100 спичечных коробках 319,78 г марихуаны

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В южном регионе Азербайджан из оборота а изъята крупная партия наркотиков.

    Как сообщает Report, в ходе оперативно-поисковых мероприятий, проведенных на территории Лянкярана сотрудниками южного регионального отдела Главного управления по борьбе с наркотиками министерства внутренних дел, при попытке продать упакованные в 100 спичечных коробках 319,78 г марихуаны был задержан житель районного села Юхары Нуведи Таир Шамсаддин оглу Бабаев 1985 г.р.

    Собранные по факту материалы направлены в следственный отдел Лянкяранского городского отделения полиции. Оперативные мероприятия продолжаются.

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