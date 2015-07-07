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    В Южно-Сахалинске на азербайджанца совершено покушение

    Стрелявший скрылся с места происшествия

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ В центре Южно-Сахалинска азербайджанец открыл огонь по машине своего соотечественника.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, инцидент произошел возле одного из банков города.

    Согласно информации, 30-летний уроженец Азербайджана открыл стрельбу по автомобилю 27-летнего соотечественника, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшего срочно доставили в городскую больницу с огнестрельным ранением ноги, где оказали необходимую помощь.

    Правоохранительные органы  начали проверку по факту произошедшего. 

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