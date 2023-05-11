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В Yeni Klinika произошел инцидент между медработником и пациентом

В Yeni Klinika произошел инцидент между медработником и пациентом В Yeni Klinika произошел инцидент между медицинским работником и пациентом, есть пострадавший
Происшествия
11 мая 2023 г. 16:56
В Yeni Klinika произошел инцидент между медработником и пациентом

В Yeni Klinika произошел инцидент между медицинским работником и пациентом.

Как передает Report, об этом сообщил специалист по медиа, корпоративным коммуникациям и PR клиники Ильхам Мамедзаде.

По его словам, утром в районе 7:00 гражданин Эльхан Гусейнов обратился в клинику для прохождения медицинского осмотра. При этом он хотел получить номер на очередь из диспенсера талонов еще для трех людей, которые не находились в это время в клинике. Сотрудник клиники, работающий на должности медицинского регистратора, сообщил ему, что согласно правилам внутреннего распорядка нельзя брать номерной талон тем, кто не находится в клинике. После этого Э.Гусейнов начал всячески оскорблять работника клиники, продолжая требовать, чтобы он выдал талоны, угрожал ему увольнением, напал на него и нанес телесные повреждения.

В связи с происшествием было направлено обращение в прокуратуру Низаминского района города Баку. В настоящее время проводится предварительное расследование

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Версия на азербайджанском языке Bakıda xəstəxanada tibb işçisi ilə pasiyent arasında insident olub, xəsarət alan var

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