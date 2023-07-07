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В Ясамальском районе в здании произошел пожар

В Ясамальском районе в здании произошел пожар На горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре по адресу Ясамальский район, проспект Гусейна Джавида, 32.
Происшествия
7 июля 2023 г. 20:51
В Ясамальском районе в здании произошел пожар

На горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре по адресу Ясамальский район, проспект Гусейна Джавида, 32.

Как сообщили Report в МЧС, в связи с полученной информацией на место незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной охраны МЧС и спасательных служб особого риска.

На месте происшествия было установлено, что возгорание произошло в электрических счетчиках и кабелях, установленных на лестничной клетке 1-го этажа пятиэтажного жилого дома.

Пожар удалось потушить в короткие сроки. Во время инцидента силами МЧС был спасен житель здания, оказавшийся в опасной ситуации из-за сильного задымления, трое граждан были эвакуированы в безопасную зону.

В результате пожара сгорели 5 электросчетчиков и 5 п.м кабеля, квартиры защищены от пожара.

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Версия на азербайджанском языке Yasamalda binada yanğın: təhlükəli vəziyyətdə qalan sakin xilas edilib

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