В Ясамальском районе снесен незаконно построенный объект

Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве и Государственная служба пожарной охраны МЧС Азербайджана предотвратили незаконные строительные работы в Ясамальском районе Баку.
Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), близ озера Ганлы гёль выявлен факт проведения строительных работ без соответствующих документов и с нарушением требований пожарной безопасности.
В результате принятых мер незаконные строительные работы были приостановлены, объект снесен.