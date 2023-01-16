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В Ясамальском районе снесен незаконно построенный объект

В Ясамальском районе снесен незаконно построенный объект Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве и Государственная служба пожарной охраны МЧС Азербайджана предотвратили незаконные строительные работы в Ясамальском районе Баку.
Происшествия
16 января 2023 г. 11:43
В Ясамальском районе снесен незаконно построенный объект

Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве и Государственная служба пожарной охраны МЧС Азербайджана предотвратили незаконные строительные работы в Ясамальском районе Баку.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), близ озера Ганлы гёль выявлен факт проведения строительных работ без соответствующих документов и с нарушением требований пожарной безопасности.

В результате принятых мер незаконные строительные работы были приостановлены, объект снесен.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Qanlı göl” ərazisində tikilən qanunsuz obyekt sökülüb

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