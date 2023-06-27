Пожар в Ясамальском районе Баку потушен

Пожар, возникший на участке с деревьями в Ясамальском районе Баку, потушен.
Об этом
Согласно информации, прибывшие на место происшествия сотрудники ведомства в короткие сроки локализовали и ликвидировали возгорание.
18:14
В Ясамальском районе Баку возник пожар на участке с деревьями.
Как передает
Было отмечено, что на горячую линию "112" ведомства поступила информация о пожаре на участке с деревьями на территории средней школы №308 по улице А.Ахмедова в Ясамальском районе Баку.
К месту происшествия были привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны. В настоящее время меры по борьбе с пожаром продолжаются.