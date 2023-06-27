Пожар в Ясамальском районе Баку потушен

В Ясамальском районе Баку возник пожар на участке с деревьями.

Пожар, возникший на участке с деревьями в Ясамальском районе Баку, потушен.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Согласно информации, прибывшие на место происшествия сотрудники ведомства в короткие сроки локализовали и ликвидировали возгорание.

18:14

В Ясамальском районе Баку возник пожар на участке с деревьями.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Было отмечено, что на горячую линию "112" ведомства поступила информация о пожаре на участке с деревьями на территории средней школы №308 по улице А.Ахмедова в Ясамальском районе Баку.

К месту происшествия были привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны. В настоящее время меры по борьбе с пожаром продолжаются.