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Пожар в Ясамальском районе Баку потушен

Пожар в Ясамальском районе Баку потушен В Ясамальском районе Баку возник пожар на участке с деревьями.
Происшествия
27 июня 2023 г. 18:35
Пожар в Ясамальском районе Баку потушен

Пожар, возникший на участке с деревьями в Ясамальском районе Баку, потушен.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Согласно информации, прибывшие на место происшествия сотрудники ведомства в короткие сроки локализовали и ликвидировали возгорание.

18:14

В Ясамальском районе Баку возник пожар на участке с деревьями.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Было отмечено, что на горячую линию "112" ведомства поступила информация о пожаре на участке с деревьями на территории средней школы №308 по улице А.Ахмедова в Ясамальском районе Баку.

К месту происшествия были привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны. В настоящее время меры по борьбе с пожаром продолжаются.

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