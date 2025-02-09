В Ясамальском районе Баку возник пожар в многоэтажке, эвакуированы девять человек

При пожаре в многоэтажном жилом здании в Ясамальском районе Баку спасатели эвакуировали девять человек.
Об этом
В ведомстве отметили, что на горячую линию "112" поступил вызов в связи с пожаром в жилом доме в Ясамальском районе Баку, на место происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание на шестом этаже восьмиэтажного жилого дома было ликвидировано в короткие сроки. В результате пожара в трехкомнатной квартире общей площадью 80 кв.м. сгорели горючие конструкции и домашнее имущество одной комнаты и балкона на площади 25 кв.м. Большая часть квартиры была защищена от огня.
В рамках мер безопасности были эвакуированы девять жильцов дома.