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В Ясамальском районе Баку возник пожар в многоэтажке, эвакуированы девять человек

В Ясамальском районе Баку возник пожар в многоэтажке, эвакуированы девять человек При пожаре в многоэтажном жилом здании в Ясамальском районе Баку спасатели эвакуировали девять человек.
Происшествия
9 февраля 2025 г. 11:41
В Ясамальском районе Баку возник пожар в многоэтажке, эвакуированы девять человек

При пожаре в многоэтажном жилом здании в Ясамальском районе Баку спасатели эвакуировали девять человек.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В ведомстве отметили, что на горячую линию "112" поступил вызов в связи с пожаром в жилом доме в Ясамальском районе Баку, на место происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание на шестом этаже восьмиэтажного жилого дома было ликвидировано в короткие сроки. В результате пожара в трехкомнатной квартире общей площадью 80 кв.м. сгорели горючие конструкции и домашнее имущество одной комнаты и балкона на площади 25 кв.м. Большая часть квартиры была защищена от огня.

В рамках мер безопасности были эвакуированы девять жильцов дома.

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Версия на азербайджанском языке Yasamalda yaşayış binasında yanğın olub, 9 nəfər təxliyə edilib

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