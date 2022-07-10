В Ясамальском районе Баку совершен наезд на пешеходов

В столице произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два пешехода.

В столице произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два пешехода.

Как сообщает Report, инциденты зафиксированы в Ясамальском районе.

Так, легковой автомобиль сбил переходившую дорогу Самиру Махмуд гызы Дадашеву, 1971 года рождения.

Раненую с помощью скорой помощи доставили в больницу. При осмотре у нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Другой инцидент произошел на проспекте А.М.Шарифзаде. Так, автомобиль совершил наезд на Тарану Али гызы Оруджеву, 1960 года рождения.

Пострадавшую с помощью скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу №3. В ходе обследования у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

По обоим фактам ведется расследование.