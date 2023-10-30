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В Ясамальском районе Баку найдено стрелковое оружие

В Ясамальском районе Баку найдено стрелковое оружие В Ясамальском районе Баку найдено стрелковое оружие.
Происшествия
30 октября 2023 г. 12:22
В Ясамальском районе Баку найдено стрелковое оружие

В Ясамальском районе Баку найдено стрелковое оружие.

Как сообщает Report, информация об обнаружении оружия в районе жилого массива "Алатава-2" поступила на горячую линию МЧС “112”.

На место происшествия незамедлительно была отправлена оперативная группа по разминированию спасательной службы особого риска МЧС.

В ходе осмотра было найдено пригодное для использования ружье ИЖ-56 “Белка” калибра 12-16 мм.

Оружие было передано сотрудникам правоохранительных органов.

Никаких других опасных или подозрительных предметов во время дальнейшего обыска на месте происшествия и в непосредственной близости обнаружено не было.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda silah aşkarlanıb

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