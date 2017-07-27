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    В Ясамале в ходе драки мужчина получил удар тупым предметом по голове

    Инцидент произошел на улице Юниса Даглы© Report.az

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку в результате драки посреди улицы пострадал 1 человек.

    Как сообщает Report, инцидент был зарегистрирован на улице Юниса Даглы.

    Так, Джейхун Зарбали оглу Гасымов 1975 г.р. на улице недалеко от своего дома повздорил с двумя людьми. Ему нанесли удар тупым предметом по голове. Пострадавший помещен в больницу. У него тяжелая черепно-мозговая травма.

    По факту ведется расследование сотрудниками 27-го отделения Ясамальского районного управления полиции.

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