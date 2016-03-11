В Ясамале сбиты двое пешеходов, водители скрылись с места происшествия

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе города Баку автомобили сбили двух пешеходов.
Как сообщает Report, на Внешнекольцевой дороге района неизвестный автомобиль сбил 36-летнего жителя Билясуварского района Гейдара Бабаева.
Помимо этого, на улице Хиябани, 42 неизвестный автомобиль сбил жительницу Баку 17-летнюю Гилю Асадову.
Пешеходы выписаны домой после оказания помощи в больнице.
По фактам в правоохранительных органах ведутся расследования.
News DepartmentАвтор новости
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