В Ясамале сбиты двое пешеходов, водители скрылись с места происшествия

11 марта, 2016 17:22

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе города Баку автомобили сбили двух пешеходов. Как сообщает Report, на Внешнекольцевой дороге района неизвестный автомобиль сбил 36-летнего жителя Билясуварского района Гейдара Бабаева. Помимо этого, на улице Хиябани, 42 неизвестный автомобиль сбил жительницу Баку 17-летнюю Гилю Асадову. Пешеходы выписаны домой после оказания помощи в больнице. По фактам в правоохранительных органах ведутся расследования.