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    В Ясамале сбиты двое пешеходов, водители скрылись с места происшествия

    Ведутся расследования

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе города Баку автомобили сбили двух пешеходов. 

    Как сообщает Report, на Внешнекольцевой дороге района неизвестный автомобиль сбил 36-летнего жителя Билясуварского района Гейдара Бабаева.

    Помимо этого, на улице Хиябани, 42 неизвестный автомобиль сбил жительницу Баку 17-летнюю Гилю Асадову. 

    Пешеходы выписаны домой после оказания помощи в больнице. 

    По фактам в правоохранительных органах ведутся расследования.

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