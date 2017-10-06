В Ясамальском районе пытались украсть барельеф покойного литературоведа

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ На проспекте Наримана Нариманова в Ясамальском районе произошла попытка кражи барельефа покойного критика, литературоведа, доктора филологических наук, профессора Аббаса Заманова со стены дома, где он проживал.

Как сообщает Report, после вмешательства проживающих на территории лиц пытавшиеся украсть барельеф злоумышленники скрылись с места происшествия.

Факт расследуется Ясамальским районным управлением полиции.

Отметим, что А.Заманов скончался 1 апреля 1993 года в Баку, похоронен в Аллее почетного захоронения.