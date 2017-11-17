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    В Ясамале мотоциклисты совершили грабеж в отношении гражданина Японии

    По факту начато расследование

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Баку в отношении иностранного гражданина совершен грабеж.

    Как сообщает Report, у проживающего в Ясамальском районе 22-летнего гражданина Японии Фурисими Уэртэ путем грабежа забрали сумку.

    Так, двое лиц на мотоцикле силой вырвали у него из рук сумку и скрылись с места происшествия. В сумке было 1000 долларов, 800 манатов, мобильный телефон и другие ценные предметы, принадлежащие пострадавшему.

    Ф.Уэртэ в связи с происшествием обратился в полицию. По факту начато расследование.

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