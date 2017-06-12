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    В Ясамале автомобиль сбил 83-летнего старика

    Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое
    © Report.az

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку автомобиль сбил пешехода.

    Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано на улице Буньядзаде в Ени Ясамале.

    Пытавшегося перейти дорогу на этой улице Джалала Баба оглу Байрамлы 1934 г.р. сбил автомобиль и скрылся. Пострадавший был доставлен в больницу с помощью окружающих. Его состояние оценивается как тяжелое.

    В настоящее время сотрудниками Ясамальского районного управления полиции ведутся поиски водителя.

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