В Ясамале автомобиль сбил 83-летнего старика

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку автомобиль сбил пешехода.

Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано на улице Буньядзаде в Ени Ясамале.

Пытавшегося перейти дорогу на этой улице Джалала Баба оглу Байрамлы 1934 г.р. сбил автомобиль и скрылся. Пострадавший был доставлен в больницу с помощью окружающих. Его состояние оценивается как тяжелое.

В настоящее время сотрудниками Ясамальского районного управления полиции ведутся поиски водителя.