О нас

В Ярдымлы задержан наркоторговец

В Ярдымлы задержан наркоторговец Задержан мужчина, который намеревался перевезти крупную партию наркотиков из Ярдымлы в Баку.
Происшествия
23 марта 2023 г. 09:36
В Ярдымлы задержан наркоторговец

Задержан мужчина, который намеревался перевезти крупную партию наркотиков из Ярдымлы в Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе Лянкяранской региональной группы МВД, в результате операции, проведенной сотрудниками Ярдымлинского районного отдела полиции (РОП) на основании полученной информации, житель Масаллинского района Новруз Хабибов, ранее судимый по нескольким статьям Уголовного кодексам был задержан на территории района.

В ходе досмотра грузового отсека автомобиля Chevrolet, которым управлял Н.Хабибов, было обнаружено и изъято более 4 кг марихуаны. В ходе расследования было установлено, что Хабибов намеревался доставить приобретенные им онлайн у гражданина Ирана наркотики на территорию города Баку с целью организации сбыта.

По факту в Ярдымлинском РОП проводится расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yardımlıdan Bakıya külli miqdarda narkotik daşımaq istəyən şəxs saxlanılıb - FOTO

Другие новости из категории

Диляра Алиева выписана из больницы
Диляра Алиева выписана из больницы
23 марта 2023 г. 09:46
Вюсал Муртузалиев: В настоящее время Диляра Алиева находится в состоянии шока
Вюсал Муртузалиев: В настоящее время Диляра Алиева находится в состоянии шока
23 марта 2023 г. 03:05
Житель Кюрдамира свел счеты с жизнью
Житель Кюрдамира свел счеты с жизнью
23 марта 2023 г. 01:13
В Гяндже столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
В Гяндже столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
22 марта 2023 г. 23:52
По факту ДТП, в котором погиб Огтай Алиев, возбуждено уголовное дело
По факту ДТП, в котором погиб Огтай Алиев, возбуждено уголовное дело
22 марта 2023 г. 21:24
TƏBİB: Мехрибан Заки после ДТП находится в состоянии средней тяжести
TƏBİB: Мехрибан Заки после ДТП находится в состоянии средней тяжести
22 марта 2023 г. 19:48
В Абшероне при ДТП погиб известный телепродюсер Огтай Алиев
ФотоВ Абшероне при ДТП погиб известный телепродюсер Огтай Алиев
22 марта 2023 г. 19:02
В Евлахе перевернулся автомобиль, есть пострадавшие
В Евлахе перевернулся автомобиль, есть пострадавшие
22 марта 2023 г. 14:37
В Лянкяране обнаружено останки женщины
В Лянкяране обнаружено останки женщины
22 марта 2023 г. 12:15
В Баку задержан человек, вымогавший деньги за похищенный им номер автомобиля
В Баку задержан человек, вымогавший деньги за похищенный им номер автомобиля
22 марта 2023 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi