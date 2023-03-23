В Ярдымлы задержан наркоторговец

Задержан мужчина, который намеревался перевезти крупную партию наркотиков из Ярдымлы в Баку.

Задержан мужчина, который намеревался перевезти крупную партию наркотиков из Ярдымлы в Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе Лянкяранской региональной группы МВД, в результате операции, проведенной сотрудниками Ярдымлинского районного отдела полиции (РОП) на основании полученной информации, житель Масаллинского района Новруз Хабибов, ранее судимый по нескольким статьям Уголовного кодексам был задержан на территории района.

В ходе досмотра грузового отсека автомобиля Chevrolet, которым управлял Н.Хабибов, было обнаружено и изъято более 4 кг марихуаны. В ходе расследования было установлено, что Хабибов намеревался доставить приобретенные им онлайн у гражданина Ирана наркотики на территорию города Баку с целью организации сбыта.

По факту в Ярдымлинском РОП проводится расследование.